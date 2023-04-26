Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Татьяна Евсигнеева
Татьяна Евсигнеева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1852
Пол
Женский
Отец
Евстигней Кондратьев
Около 1816 г.р.
Мать
Авдотья Феодорова
Около 1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец:
Евстигней Кондратьев
Мать:
Авдотья Феодорова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия