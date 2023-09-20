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Корноухова Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Яков Ильич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (дев.Корноухова) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корноухов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корноухов Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корноухов Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (дев.Корноухова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (дев.Корноухова) Правсковья Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1860

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