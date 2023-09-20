Корноухова Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (дев.Корноухова) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корноухов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корноухов Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корноухов Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (дев.Корноухова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (дев.Корноухова) Правсковья Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Корноухов Яков Ильич
Смерть
Около 1860