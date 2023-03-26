Степаняк Валерий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1971
Дочь: Шармолаева Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Степаняк Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаняк Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно