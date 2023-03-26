Степаняк Валерий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаняк Валерий Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1971

Дочь: Шармолаева Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Степаняк Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаняк Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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