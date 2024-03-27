Махмудов Шариф
Место рожденияд.Ахмаметьево Буинского района ТАССР
Дата рождения1903
Дата смерти05.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1926
Мать ребёнка: Магрикамал
д.Ахмаметьево Буинского района ТАССР
Военная служба
Неизвестно
Махмудов Шариф Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ахмамедово Дата и место призыва: Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, ... Показать все
Смерть
05.08.1942
Калининская обл., Погорельский р-н, д. Почурино, в районе