Махмудов Шариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудов Шариф

Место рождения

д.Ахмаметьево Буинского района ТАССР

Дата рождения

1903

Дата смерти

05.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ахмаметьево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
06.09.1926

Сын: Махмутов Сабир Шарипович

Мать ребёнка: Магрикамал

д.Ахмаметьево Буинского района ТАССР
Военная служба
Неизвестно
Махмудов Шариф Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ахмамедово Дата и место призыва: Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, ... Показать все
Смерть
05.08.1942
Калининская обл., Погорельский р-н, д. Почурино, в районе
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