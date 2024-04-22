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Кокорин Прокопий Степанов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кокорин Степан Васильев

Мать: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кокорин Герасим Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Жена: Кокорина Матрена Митрофанова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кокорин Степан Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кокорина Марья Прокопьева

Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Анна Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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