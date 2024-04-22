Кокорин Прокопий Степанов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кокорин Степан Васильев
Мать: Кокорина Аграфена
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кокорин Герасим Прокопьев
Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кокорина Марья Прокопьева
Мать ребёнка: Кокорина Матрена Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Анна Федорова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно