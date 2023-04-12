Низамова (Федяева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова (Федяева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяев Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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