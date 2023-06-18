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Епанешников Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епанешников Спиридон

Мать: не указана

из Великороссийской породы (по записи МК)
Бракосочетание
17.08.1816

Жена: Цуканова Евдокия Федотовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Епанешников Максим Иванович

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
12.09.1821

Сын: Епанешников Иоаким Иванович

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
17.10.1821

Сын: Епанешников Лука Иванович

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
01.05.1825

Сын: Епанешников Иаков Иванович

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанешников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна

Смерть
Неизвестно