Епанешников Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епанешников Спиридон
Мать: не указана
из Великороссийской породы (по записи МК)
Бракосочетание
17.08.1816
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1818
Сын: Епанешников Максим Иванович
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
12.09.1821
Сын: Епанешников Иоаким Иванович
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
17.10.1821
Сын: Епанешников Лука Иванович
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
01.05.1825
Сын: Епанешников Иаков Иванович
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанешников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия Федотовна
Смерть
Неизвестно