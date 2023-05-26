Киршенин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1975
Сын: Киршенин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Киршенина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Киршенина Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киршенина Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно