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Козлов Евфим Фролов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

31.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1836

Отец: Козлов Фрол Федоров

Мать: Козлова Христина Силонова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Бракосочетание
27.01.1856

Жена: Козлова Агрипина Максимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 января 1856 г. Камышевской волости села Камышевского Жени: крестьянин Ефим Флоров Козлов, первым браком, православного вероисповедания, 19 лет. Невеста: девица Агрипина Максимова Баева, дочь Камы... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1856

Дочь: Безгодова Анастасия Евфимиева

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Максимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 декабря 1856 года Камышевской волости села Камышевского крестьянин Евфимий Фролов Козлов и законная жена его Агрипина Максимова, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1226 1856 МК Кам... Показать все
Смерть
Неизвестно
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