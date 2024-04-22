Козлов Евфим Фролов
Место рождения
Дата рождения31.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
31.03.1836
Отец: Козлов Фрол Федоров
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Бракосочетание
27.01.1856
27 января 1856 г. Камышевской волости села Камышевского Жени: крестьянин Ефим Флоров Козлов, первым браком, православного вероисповедания, 19 лет. Невеста: девица Агрипина Максимова Баева, дочь Камы... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1856
Дочь: Безгодова Анастасия Евфимиева
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Максимова
12 декабря 1856 года Камышевской волости села Камышевского крестьянин Евфимий Фролов Козлов и законная жена его Агрипина Максимова, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1226 1856 МК Кам... Показать все
Смерть
Неизвестно