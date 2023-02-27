Костюков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Костюков Артём

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Костюков Павел

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1767

Сын: Костюков Андрей

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Наталья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Костюков Никита

Мать ребёнка: Наталья

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
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