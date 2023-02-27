Костюков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Костюков Артём
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Костюков Павел
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1767
Сын: Костюков Андрей
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1776
Рождение ребёнка
1781
Сын: Костюков Никита
Мать ребёнка: Наталья
Место жительства
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно