Барабанов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1976
Сын: Барабанов Борис
Мать ребёнка: Барабанова Лариса
Рождение ребёнка
15.08.1976
Сын: Барабанов Максим
Мать ребёнка: Барабанова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барабанова Лариса