Барабанов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1976

Сын: Барабанов Борис

Мать ребёнка: Барабанова Лариса

Рождение ребёнка
15.08.1976

Сын: Барабанов Максим

Мать ребёнка: Барабанова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанова Лариса

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