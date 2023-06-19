(Степанова) Екатерина Петровна
Место рожденияВологда (родители: Пётр Николаевич Тихомиров и Анна Храброва были классными портными.)
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологда (родители: Пётр Николаевич Тихомиров и Анна Храброва были классными портными.)
Рождение ребёнка
23.12.1922
Дочь: Фарафонова Нина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан