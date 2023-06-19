(Степанова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Екатерина Петровна

Место рождения

Вологда (родители: Пётр Николаевич Тихомиров и Анна Храброва были классными портными.)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда (родители: Пётр Николаевич Тихомиров и Анна Храброва были классными портными.)
Рождение ребёнка
23.12.1922

Дочь: Фарафонова Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан