Анна Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андрей Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
06.10.1851 ст.
Дочь: Пелагея Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1858