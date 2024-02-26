Анна Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова (Вна)

Анна Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849

Сын: Андрей Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Степанов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
06.10.1851 ст.

Дочь: Пелагея Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Степанов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.