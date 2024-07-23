Жерихина Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1870
Сын: Жерихин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Христина Александровна
Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно