Жерихина Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Алексей Кондратьевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1870

Сын: Жерихин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1882

Сын: Жерихин Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Христина Александровна

Отец ребёнка: Жерихин Алексей Кондратьевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно

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