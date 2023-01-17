Корюков Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корюков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1921
Сын: Железнов Григорий
Мать ребёнка: Железнова Офимия
Россия
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Корюков Федор
Мать ребёнка: Корюкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корюкова Анна
Смерть
Неизвестно