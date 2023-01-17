Корюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюков Александр

Корюков Александр

avatar

Место рождения

Стрелка Большая, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюков Иван

Мать: не указана

Стрелка Большая, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.10.1921

Сын: Железнов Григорий

Мать ребёнка: Железнова Офимия

Россия
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Корюков Федор

Мать ребёнка: Корюкова Анна

Стрелка Большая, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюкова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close