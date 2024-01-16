Ордина Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ордин Григорий Анфиногенович
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ордин Потап Анфиногенович
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефимия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ордин Трофим Анфиногенович
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ордин Савва (Савватей) Анфиногенович
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ордин Максим Анфиногенович
Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно