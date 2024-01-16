Ордина Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ордин Григорий Анфиногенович

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ордин Потап Анфиногенович

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефимия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ордин Трофим Анфиногенович

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ордин Савва (Савватей) Анфиногенович

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ордин Максим Анфиногенович

Отец ребёнка: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Анфиноген Кузьмич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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