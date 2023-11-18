Бирюкова (Васильева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Васильева) Надежда Алексеевна

Место рождения

МАССР, г. Йошкар-Ола

Дата рождения

03.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975

Отец: Васильев Алексей Николаевич

Мать: Васильева Римма Никаноровна

МАССР, г. Йошкар-Ола
Бракосочетание
26.07.1996

Муж: Бирюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1998

Сын: Бирюков Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Россия, г.Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
07.11.2003

Дочь: Бирюкова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Россия, г. Йошкар-Ола
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