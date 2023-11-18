Бирюкова (Васильева) Надежда Алексеевна
Место рожденияМАССР, г. Йошкар-Ола
Дата рождения03.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975
МАССР, г. Йошкар-Ола
Бракосочетание
26.07.1996
Рождение ребёнка
17.06.1998
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Россия, г.Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
07.11.2003
Дочь: Бирюкова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Россия, г. Йошкар-Ола