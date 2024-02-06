Хомутова Фекла Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич
Свистуниха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.10.1772
Сын: Хомутов Петр Никитич
Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хомутова Марина Никитична
Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800