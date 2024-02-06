Хомутова Фекла Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Фекла Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Хомутов Семен Никитич

Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич

Свистуниха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.10.1772

Сын: Хомутов Петр Никитич

Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хомутова Марина Никитична

Отец ребёнка: Хомутов Никита Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутов Никита Дмитриевич

Смерть
1800
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