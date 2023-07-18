(Сторожева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сторожева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Сторожева Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сторожев Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Владимир Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сторожева Зоя Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович