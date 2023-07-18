(Сторожева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Сторожева Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сторожев Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Владимир Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сторожева Зоя Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сторожев Лаврентий Павлович