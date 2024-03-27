Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Тарзиманов Гаммар

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1911
Причина смерти: от родов

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