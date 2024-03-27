Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Тарзиманов Гаммар
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1911
Причина смерти: от родов