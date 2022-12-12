Старостина (Абросимова) Елена Никифорова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1901
ПЖ: д. Кроткой крестьянин Константин Уаров Михайлин и Антон Григорьев Михайлин. ПН: д. Озерки крестьяне Василий Егоров Минаев и Павел Осипов Никитин.
Смерть
Неизвестно