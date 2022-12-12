Старостина (Абросимова) Елена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Абросимова) Елена Никифорова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1901

Муж: Старостин Павел Сергеев

ПЖ: д. Кроткой крестьянин Константин Уаров Михайлин и Антон Григорьев Михайлин. ПН: д. Озерки крестьяне Василий Егоров Минаев и Павел Осипов Никитин.
Смерть
Неизвестно
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