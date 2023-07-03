Знароченкова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знароченкова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1958

Отец: не указан

Мать: Знароченкова Любовь Степановна