Мучкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мучкина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

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ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953

Отец: не указан

Мать: Монголина Татьяна Григорьева