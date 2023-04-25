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Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна
Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1941
Пол
Женский
Отец
Демидов Иван Григорьевич
1898 г.р.
Мать
Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1941
Отец:
Демидов Иван Григорьевич
Мать:
Демидова Клавдия Ивановна
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