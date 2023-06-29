Лисс Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисс Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисс Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лисс Раиса Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисс Раиса Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисс Раиса Викторовна

Смерть
Неизвестно