Копьёв Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно