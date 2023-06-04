Копьёв Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьёв Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Копьёв Тихон Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Копьёв Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Копьёв Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Копьёв Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно