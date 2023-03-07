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Сандуляк Александр Зиновиевич

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Место рождения

Малиновка, Чернівецька область

Дата рождения

1941

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Сандуляк Зиновий Петрович

Мать: Сандуляк Вера Васильевна

Малиновка, Чернівецька область
Смерть
1943
Малиновка, Чернівецька область
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