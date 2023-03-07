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Сандуляк Александр Зиновиевич
Сандуляк Александр Зиновиевич
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Место рождения
Малиновка
, Чернівецька область
Дата рождения
1941
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Сандуляк Зиновий Петрович
1918 г.р.
Мать
Сандуляк (Арсений) Вера Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Сандуляк Зиновий Петрович
Мать:
Сандуляк Вера Васильевна
Малиновка
, Чернівецька область
Смерть
1943
Малиновка
, Чернівецька область
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