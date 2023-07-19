Мекотина Акилина Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина Акилина Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: Феодосия Титова

Отец ребёнка: Мекотин Тихон (Тит) Трофимов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Тихон (Тит) Трофимов

Смерть
Неизвестно