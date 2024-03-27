Скутов Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Скутов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скутов Аркадий Емельянович
Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Скутов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна
Рождение ребёнка
20.02.1928
Сын: Скутов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Ульяна Леоновна
Военная служба
Неизвестно
Скутов Емельян Картотека военнопленных — Военнопленные — Воинская часть 140-й пехотный Зарайский полк Место рождения Устов Место события Берн Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Госу... Показать все
Смерть
1930
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебская обл., Беларусь