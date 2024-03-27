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Скутов Емельян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Скутов Василий Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Скутов Аркадий Емельянович

Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Скутов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна

Рождение ребёнка
20.02.1928

Сын: Скутов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Скутова Ульяна Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Ульяна Леоновна

Военная служба
Неизвестно
Скутов Емельян Картотека военнопленных — Военнопленные — Воинская часть 140-й пехотный Зарайский полк Место рождения Устов Место события Берн Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Госу... Показать все
Смерть
1930
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебская обл., Беларусь
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