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Цвирко Гавриил Фелицианович

Место рождения

заст. Боровые

Дата рождения

28.05.1841

Дата смерти

26.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1841

Отец: Цвирко Фелициан Фёдорович

Мать: Цвирко Розалия

заст. Боровые
Рождение ребёнка
1876

Сын: Цвирко Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Шпаковская Юлия Гавриловна

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Цвирко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1883

Сын: Цвирко Иосиф Гаврилович

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвирко Валерия Казимировна

Смерть
26.02.1888
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
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