Цвирко Гавриил Фелицианович
Место рождениязаст. Боровые
Дата рождения28.05.1841
Дата смерти26.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1841
Отец: Цвирко Фелициан Фёдорович
Мать: Цвирко Розалия
заст. Боровые
Рождение ребёнка
1876
Сын: Цвирко Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Шпаковская Юлия Гавриловна
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1881
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1883
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвирко Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Цвирко Валерия Казимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1888
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния