Зеленский Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зеленский Петр

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Дети
Зеленский Иван Петрович1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зеленский Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Военная служба
?.10.1940

Дата рождения __.__.1921 Место рождения Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н, Подгорский с/с, с. Розы Люксембург Воинская часть 222 танковый полк 111 танковой дивизии Последнее место службы 222 танковый полк 111 танковой дивизии Военкомат Самарский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н Дата и место призыва Самарский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н Дата призыва __.10.1940 Воинское звание мл. сержант Дата прибытия 22.12.1942

Смерть
Неизвестно
Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

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