Зеленский Петр
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Песчанка, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Дети
Зеленский Иван Петрович1917 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
?.10.1940
Смерть
Неизвестно