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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1979

Сын: Негодяев Сергей

Отец ребёнка: Негодяев Евгений

Рождение ребёнка
16.04.1981

Дочь: Романец Надежда

Отец ребёнка: Негодяев Евгений

Рудный, Кустнайская обл., Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Евгений

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