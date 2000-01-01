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Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1979
Сын: Негодяев Сергей
Отец ребёнка: Негодяев Евгений
Рождение ребёнка
16.04.1981
Дочь: Романец Надежда
Отец ребёнка: Негодяев Евгений
Рудный, Кустнайская обл., Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Негодяев Евгений