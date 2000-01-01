Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ананий Степанов
Мать ребёнка: Мелания Степанова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Зиновия Степанова
Мать ребёнка: Мелания Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Мелания Степанова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефросинья Степанова
Мать ребёнка: Мелания Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Степанова
Смерть
Неизвестно