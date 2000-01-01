Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан

Степан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ананий Степанов

Мать ребёнка: Мелания Степанова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Зиновия Степанова

Мать ребёнка: Мелания Степанова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Мелания Степанова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефросинья Степанова

Мать ребёнка: Мелания Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close