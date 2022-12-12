Костицин Аркадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костицин Аркадий Константинович

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Место рождения

Мостец, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 30.01.1920

Дата смерти

15.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Мостец, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.12.1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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