Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костицин Аркадий Константинович
Костицин Аркадий Константинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Мостец
, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Дата рождения
Около 30.01.1920
Дата смерти
15.12.1982
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Мостец
, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.12.1982
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия