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Покрышкин Григорий Иванов

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Покрышкин Иван Григорьев

Мать: Покрышкина Марфа Григорьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Покрышкин Александр Григорьев

Мать ребёнка: Покрышкина Ольга Никитина

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Покрышкина Ольга Никитина

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Ольга Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
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