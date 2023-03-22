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Крайникова ирина марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Крайников павел саввельевич

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Дочь: Крайникова наталья савельевна

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Жулина агафья савельевна

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Крайников тихон савельевич

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Крайникова клавдия савельевна

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Крайников василий савельевич

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников дмитрий савельевич

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайникова евдокия савельевна

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников митрофан савельевич

Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1936
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