Крайникова ирина марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1883
Сын: Крайников павел саввельевич
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.
Дочь: Крайникова наталья савельевна
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Жулина агафья савельевна
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Крайников тихон савельевич
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Крайникова клавдия савельевна
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Крайников василий савельевич
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников дмитрий савельевич
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайникова евдокия савельевна
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников митрофан савельевич
Отец ребёнка: Крайников саввелий васильевич
Смерть
1936