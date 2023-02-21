Кондратичев Козьма Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратичев Козьма Алексеевич

Кондратичев Козьма Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Козьминична

Мать ребёнка: Олимпиада Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Козьминична

Мать ребёнка: Олимпиада Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Козьминична

Мать ребёнка: Олимпиада Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Александр Козьмич

Мать ребёнка: Олимпиада Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Козьминична

Мать ребёнка: Олимпиада Павловна

Смерть
Неизвестно
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