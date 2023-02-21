Кондратичев Козьма Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Козьминична
Мать ребёнка: Олимпиада Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Козьминична
Мать ребёнка: Олимпиада Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Козьминична
Мать ребёнка: Олимпиада Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Александр Козьмич
Мать ребёнка: Олимпиада Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Козьминична
Мать ребёнка: Олимпиада Павловна
Смерть
Неизвестно