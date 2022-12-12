Карпук (Капустина) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Карпук Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Карпук Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпук Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Карпук Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпук Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Карпук Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпук Анатолий