Карпук (Капустина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпук (Капустина) Лидия Васильевна

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Место рождения

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956

Отец: Капустин Василий Борисович

Мать: Костик Гунефа Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Карпук Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Карпук Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпук Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Карпук Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпук Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Карпук Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпук Анатолий

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