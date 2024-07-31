Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенщиков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Василий

Рождение ребёнка
05.07.1923

Дочь: Ермолаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Рождение ребёнка
23.05.1938

Сын: Гребенщиков Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Григорий

Смерть
1982

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