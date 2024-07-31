Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребенщиков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Василий
Рождение ребёнка
05.07.1923
Дочь: Ермолаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Рождение ребёнка
23.05.1938
Сын: Гребенщиков Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Григорий
Смерть
1982