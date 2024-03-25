Краснобаев Олег Валерьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснобаев Валерьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристи Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Краснобаева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Игорь Олегович
Мать ребёнка: Краснобаева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснобаева Людмила
Место жительства
Неизвестно