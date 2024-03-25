Краснобаев Олег Валерьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Олег Валерьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснобаев Валерьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристи Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Краснобаева Людмила

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Игорь Олегович

Мать ребёнка: Краснобаева Людмила

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Людмила

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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