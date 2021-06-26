Горчакова (Нефёдова) Александра 02.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчакова (Нефёдова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1935

Дата смерти

26.06.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935

Отец: Нефёдов Анисим

Мать: Нефёдова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2021
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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