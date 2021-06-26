Горчакова (Нефёдова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1935
Дата смерти26.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935
Отец: Нефёдов Анисим
Мать: Нефёдова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2021
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район