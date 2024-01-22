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Шулыгин Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шулыгин Иван Савельевич

Мать: (Шулыгина) Анна Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1938

Дочь: (Шулыгина) Нина Трофимовна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1939

Дочь: (Шулыгина) Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: (Шулыгина) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Шулыгин Иван Трофимович

Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна

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