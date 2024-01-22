Шулыгин Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шулыгин Иван Савельевич
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1938
Дочь: (Шулыгина) Нина Трофимовна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1939
Дочь: (Шулыгина) Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: (Шулыгина) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Василиса Ивановна