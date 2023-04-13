Орлов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1915
Дата смерти31.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1915
Отец: Орлов Иван
Мать: Орлова Наталья
Рождение ребёнка
13.08.1942
Камчатка
Рождение ребёнка
02.05.1945
Камчатка
Рождение ребёнка
15.12.1947
Рождение ребёнка
15.08.1950
Рождение ребёнка
31.01.1953
Рождение ребёнка
04.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Клавдия
Смерть
31.01.1993