Орлов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1915

Дата смерти

31.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1915

Отец: Орлов Иван

Мать: Орлова Наталья

Рождение ребёнка
13.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Камчатка
Рождение ребёнка
02.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Камчатка
Рождение ребёнка
15.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Клавдия

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Клавдия

Смерть
31.01.1993
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