Козьева Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1941
Отец: Шевченко Илья Максимович
Мать: Морозова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.11.1959
Дочь: Рай Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Козьев Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козьев Геннадий Владимирови
Отец ребёнка: Козьев Владимир Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно