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Козьева Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1941

Отец: Шевченко Илья Максимович

Мать: Морозова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
03.11.1959

Дочь: Рай Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Козьев Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьев Геннадий Владимирови

Отец ребёнка: Козьев Владимир Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьев Владимир Трофимович

Смерть
Неизвестно