Вдовин Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Пётр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1902 ст.

Жена: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.

Сын: Вдовин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1908 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1912 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Сын: Вдовин Николай Петрович

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1918

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Место жительства
Неизвестно
Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Смерть
Неизвестно
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