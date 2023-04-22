Вдовин Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.12.1908 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.11.1912 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.04.1918
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Вдовина Прасковья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно