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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кондрашов/кондратьев Василий
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов/кондратьев Михаил
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов/кондратьев Филипп
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно