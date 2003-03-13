Клинников Николай Анатольевич
Место рождениясело Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Дата рождения14.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
16.10.1971
Рождение ребёнка
11.03.1972
Дочь: Синица Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Клинникова Людмила Васильевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
03.10.1977
Сын: Клинников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Клинникова Людмила Васильевна
Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск