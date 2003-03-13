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Клинников Николай Анатольевич

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Место рождения

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край

Дата рождения

14.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953

Отец: Клинников Анатолий Григорьевич

Мать: Клинникова Надежда Кирилловна

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
16.10.1971

Жена: Клинникова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1972

Дочь: Синица Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Клинникова Людмила Васильевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
03.10.1977

Сын: Клинников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Клинникова Людмила Васильевна

Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
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