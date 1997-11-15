Щербаченко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1958
Дата смерти15.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958
Рождение ребёнка
04.07.1981
Дочь: Щербаченко Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Щербаченко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1987
Дочь: Щербаченко Инна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербаченко Галина
Смерть
15.11.1997