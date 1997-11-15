Щербаченко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаченко Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1958

Дата смерти

15.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958

Отец: не указан

Мать: Щербаченко Анна Максимовна

Рождение ребёнка
04.07.1981

Дочь: Щербаченко Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Щербаченко Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1987

Дочь: Щербаченко Инна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаченко Галина

Смерть
15.11.1997
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