Иванникова (Зюзина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Зюзина) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Зюзин Иван Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1922

Сын: Иванников Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Прокопьевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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