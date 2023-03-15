Иванникова (Зюзина) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Зюзин Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1922
Сын: Иванников Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иванников Иван Прокопьевич
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно