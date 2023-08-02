Цаликова (Тулатова) Солико
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Саса
Мать: Тулатова Гутаз
Рождение ребёнка
1846
Сын: Цаликов Шана
Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цаликов Айша
Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Цаликов Дзамболат
Отец ребёнка: Цаликов Караше Мисостович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно